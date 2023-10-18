مشاكل الطرق والسيول تتصدر البلاغات بأمانة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت أمانة المنطقة الشرقية 2310 بلاغات خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالطرق والشوارع والسيول والفراغات والحدائق. واستعرضت في اجتماعها الأسبوعي أمس الأول الأعمال والجهود في تحسين المشهد الحضري في المنطقة. وناقش العرض متطلبات اعتماد المشاريع العامة، وأبرز الملاحظات، إضافة إلى مستجدات مبادرة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير للطرق ونسبة الإنجاز والمراحل الجاري العمل عليها، وعرض صور الرصد والمعالجة في سياق دهان الأرصفة وتحسين وسائل السلامة المرورية بالطرق، اللوحات التجارية المتهالكة والمخالفة للدليل الإرشادي، وأعمدة الإنارة والسيارات التالفة، والحواجز الخرسانية، والكتابات المشوهة؛ والإشارة إلى برنامج شهادة امتثال المباني؛ مع عرض تقرير مفصل حيال الطلبات المقدمة للبلديات ونسب الإنجاز. البلاغات خلال أسبوع: 95 بلاغا للمباني.

192 للإنارة والمرافق الخدمية.

98 للبناء تحت الإنشاء.

979 للطرق والشوارع.

374 للفراغات والحدائق العامة.

121 للأسواق والمتاجر.

436 للكوارث والسيول والمكافحة.

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