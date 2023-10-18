شكرا لقرائتكم خبر مدينة الملك سلمان الطبية تقدم 185 ألف خدمة بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة خدماتها الطبية لـ185.407 مستفيدين، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2023 م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمدينة الطبية استقبلت 83017 مراجعا خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 102390 مراجعا قدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية.

وبين التجمع أن 3473 مريضا أجريت لهم عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى 2942 عملية ولادة، في حين استفاد 20544 مراجعا من خدمات التأهيل الطبي التي تقدمها منشآت مدينة الملك سلمان الطبية بالمنطقة، إلى جانب إجراء 67652 حالة فحص بالأشعة في المدينة الطبية التي تضم المستشفى الرئيس العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الطب النفسي التخصصي.

خدمات المدينة الطبية: