مدينة الملك سلمان الطبية تقدم 185 ألف خدمة بالمدينة

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وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمدينة الطبية استقبلت 83017 مراجعا خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 102390 مراجعا قدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية.
وبين التجمع أن 3473 مريضا أجريت لهم عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى 2942 عملية ولادة، في حين استفاد 20544 مراجعا من خدمات التأهيل الطبي التي تقدمها منشآت مدينة الملك سلمان الطبية بالمنطقة، إلى جانب إجراء 67652 حالة فحص بالأشعة في المدينة الطبية التي تضم المستشفى الرئيس العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الطب النفسي التخصصي.
خدمات المدينة الطبية:
- 185.407 خدمات خلال الربع الثالث.
- استقبال 83017 مراجعا.
- 102390 مراجعي العيادات الخارجية.
- 3473 أجريت لهم عمليات جراحية.
- 2942 عملية ولادة.
- 20544 خدمات التأهيل الطبي.
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