التوسع في برامج الاختصاص الفرعية للبورد السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التوسع في برامج الاختصاص الفرعية لـ «البورد السعودي»، عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، ملتقى «إطلاق الإطار التنظيمي لحوكمة مستويات الاعتماد والإشراف على التدريب لبرامج شهادة «البورد السعودي» من خلال المنصة الافتراضية، بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري البرامج التدريبية، والمدربين، ورؤساء وأعضاء المجالس واللجان العلمية والمركزية والإشرافية بالهيئة.

وأكد الأمين العام للهيئة على أهمية تعزيز شراكة الهيئة مع المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيا في تأسيس برامج الاختصاص الدقيق الفرعية ضمن برامج شهادة البورد السعودي تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يمكن المؤسسات الصحية في مختلف القطاعات المؤسسية من التوسع في بناء الكوادر المؤهلة وتطوير خدماتها الصحية من خلال تلك البرامج التي تستهدفها، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق التطلعات المستقبلية لبرنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للاعتماد، المدير التنفيذي المكلف للتدريب الدكتور حسين الحسين أن الهدف من هذا الملتقى هو استعراض النموذج الحديث للدور الإشرافي للهيئة على برامج شهادة البورد السعودي في المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيا التي تعتزم الهيئة إطلاقه لحوكمة مستويات الاعتماد والإشراف على التدريب بما يسهم في تمكين المراكز التدريبية في الاضطلاع بدورها الريادي في التوسع بتأسيس برامج الاختصاص الدقيق الفرعية ضمن الإطار التنظيمي لبرامج شهادة البورد السعودي.

أهداف الملتقى: