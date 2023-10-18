صرف 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة

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وأفادت الوزارة، بأن خدمات صندوق النفقة تغطي 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة.
إذ يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع الكتروني، في إطار سعيه إلى تحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية، ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، إذ جرى تطوير المنصة الالكترونية للصندوق ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الالكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب الكترونيا.
أهداف الصندوق:
- صرف النفقة للمستحقين دون تأخير.
- الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.
- الحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع.
- تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة.
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