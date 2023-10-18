دعم البرامج والخدمات لمستفيدي «صندوق الشهداء»

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ووقع المذكرة التي تم إبرامها بالرياض أمس، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية فيصل بن عبدالعزيز الدويش.
وتهدف المذكرة إلى دعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم لمستفيدي الصندوق، والاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات الأوقاف الاستثمارية، وغيرها من أوجه التعاون بما يحقق أهداف الطرفين المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
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