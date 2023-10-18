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دعم البرامج والخدمات لمستفيدي «صندوق الشهداء»

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- بواسطة أيمن الوشواش - لدعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم للمستفيدين، وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الدور التنموي والاجتماعي من خلال دعم وتمكين أسر مستفيدي الصندوق.

ووقع المذكرة التي تم إبرامها بالرياض أمس، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية فيصل بن عبدالعزيز الدويش.

وتهدف المذكرة إلى دعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم لمستفيدي الصندوق، والاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات الأوقاف الاستثمارية، وغيرها من أوجه التعاون بما يحقق أهداف الطرفين المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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