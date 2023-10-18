شكرا لقرائتكم خبر دعم البرامج والخدمات لمستفيدي «صندوق الشهداء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم للمستفيدين، وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الدور التنموي والاجتماعي من خلال دعم وتمكين أسر مستفيدي الصندوق.

ووقع المذكرة التي تم إبرامها بالرياض أمس، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية فيصل بن عبدالعزيز الدويش.

وتهدف المذكرة إلى دعم البرامج والخدمات والأوقاف التي تقدم لمستفيدي الصندوق، والاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات الأوقاف الاستثمارية، وغيرها من أوجه التعاون بما يحقق أهداف الطرفين المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.