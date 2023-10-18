اجتماع المناطق يتبنى توصيات حقوقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تبنى العديد من التوصيات الحقوقية، عقدت وزارة الداخلية أمس الأول، اجتماع وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق في مقر إمارة منطقة المدينة المنورة، بمشاركة وحضور وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور إبراهيم الرزحان، ووكيل الوزارة لشؤون الحقوق رائد الخراشي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحقوق الدكتور محمد الكاملي، ومديري الإدارات العامة بوكالة الوزارة لشؤون الحقوق ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق. وناقش الاجتماع موضوعات الحقوق العامة والخاصة، وتبني العديد من التوصيات الحقوقية.

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