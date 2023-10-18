علاج نفسي وتأهيلي ووقائي لـ161 ألف شخص

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وأوضحت إحصائية صادرة من المجمع، أن عدد الخدمات المقدمة في قسم الإسعاف والطوارئ بلغ 31,138 خدمة، فيما قدمت العيادات الخارجية 65,730 خدمة، منها 6244 عيادة افتراضية تم تقديمها عبر قسم الطب التواصلي، إلى جانب تقديم 4488 خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية وفي منزل منتصف الطريق، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية 5191 خدمة للمرضى في منازلهم، وقدمت 16,406 خدمات اجتماعية استهدفت المستفيدين من خدمات المجمع وذويهم، و6009 خدمات نفسية.
وأضافت أن الخدمات شملت تقديم 1313 خدمة لمستفيدي الرعاية اللاحقة، وتقديم 13,621 خدمة تأهيلية لمستفيدي التأهيل الطبي والأنشطة، إضافة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد الأسري والتي بلغت 5230 استشارة، كما تضمنت الإحصائية تقديم خدمة التثقيف والرد على استفسارات المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر تطبيق (X)، حيث بلغ عددها 3452 خدمة، فيما أصدر المجمع 3174 تقريرا طبيا، كما بلغ عدد خدمات التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 14,368 خدمة.
خدمات المجمع
- العيادات الخارجية 65,730 خدمة.
- 6244 عيادة افتراضية.
- 4488 خدمة تنويمية.
- 5191 خدمة منزلية للمرضى.
- 16,406 خدمات اجتماعية.
- 6009 خدمات نفسية.
- 1313 خدمة لمستفيدي الرعاية اللاحقة.
- 13,621 خدمة تأهيلية.
- 5230 استشارة.
- 3452 خدمة عبر مواقع التواصل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.