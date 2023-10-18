علاج نفسي وتأهيلي ووقائي لـ161 ألف شخص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خدماته العلاجية والتأهيلية والوقائية لـ161,806 مستفيدين، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من 2023م.

وأوضحت إحصائية صادرة من المجمع، أن عدد الخدمات المقدمة في قسم الإسعاف والطوارئ بلغ 31,138 خدمة، فيما قدمت العيادات الخارجية 65,730 خدمة، منها 6244 عيادة افتراضية تم تقديمها عبر قسم الطب التواصلي، إلى جانب تقديم 4488 خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية وفي منزل منتصف الطريق، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية 5191 خدمة للمرضى في منازلهم، وقدمت 16,406 خدمات اجتماعية استهدفت المستفيدين من خدمات المجمع وذويهم، و6009 خدمات نفسية.

وأضافت أن الخدمات شملت تقديم 1313 خدمة لمستفيدي الرعاية اللاحقة، وتقديم 13,621 خدمة تأهيلية لمستفيدي التأهيل الطبي والأنشطة، إضافة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد الأسري والتي بلغت 5230 استشارة، كما تضمنت الإحصائية تقديم خدمة التثقيف والرد على استفسارات المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر تطبيق (X)، حيث بلغ عددها 3452 خدمة، فيما أصدر المجمع 3174 تقريرا طبيا، كما بلغ عدد خدمات التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 14,368 خدمة.

خدمات المجمع