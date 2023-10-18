ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، أمس، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله الماضي.

فيما حضر من الجانب السنغافوري، وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، ووزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساجوس ذو الكفلي، والوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، وسكرتير خاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية صامويل تان.