تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني في حماية الأنظمة الرقمية

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وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة المعرفية تمثلت بإقامة جلسات توعوية وألعاب تفاعلية، وتقديم سيناريوهات عبر محاكاة لعمليات الاختراق واستغلال الثغرات والهندسة الاجتماعية التي من شأنها تعزز قدراتهم على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات، وإدراك الأثر من الهجمات السيبرانية الحقيقية، إضافة إلى إقامة مسابقة الأسئلة الجماعية، و(CyberQUEST).
وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بكيفية تطبيق الأفراد لمسؤولياتهم تجاه الأمن السيبراني في أدوارهم اليومية، وللإسهام في سد الفجوة بين المعرفة والتطبيق وترسيخ مبدأ (الأمن السيبراني مسؤولية الجميع).
ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار اهتمام سدايا بأهمية التوعية بمجال الأمن السيبراني وحماية منسوبيها وأنظمتها الرقمية من الهجمات السيبرانية.
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