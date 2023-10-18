تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني في حماية الأنظمة الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعالية التوعية بالأمن السيبراني التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لمدة 3 أيام تحت شعار #لا_تعدي_عليك؛ لرفع مستوى وعي منسوبيها بالتهديدات السيبرانية وطرق تجنبها؛ وذلك في مقر مركز الفعاليات بالهيئة تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة المعرفية تمثلت بإقامة جلسات توعوية وألعاب تفاعلية، وتقديم سيناريوهات عبر محاكاة لعمليات الاختراق واستغلال الثغرات والهندسة الاجتماعية التي من شأنها تعزز قدراتهم على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات، وإدراك الأثر من الهجمات السيبرانية الحقيقية، إضافة إلى إقامة مسابقة الأسئلة الجماعية، و(CyberQUEST).

وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بكيفية تطبيق الأفراد لمسؤولياتهم تجاه الأمن السيبراني في أدوارهم اليومية، وللإسهام في سد الفجوة بين المعرفة والتطبيق وترسيخ مبدأ (الأمن السيبراني مسؤولية الجميع).

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار اهتمام سدايا بأهمية التوعية بمجال الأمن السيبراني وحماية منسوبيها وأنظمتها الرقمية من الهجمات السيبرانية.