دعم أول جيل من باحثي الشيخوخة بـ10 ملايين ريال

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وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الدكتور محمود خان التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر الصحي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرا اجتماعيا واقتصاديا.
قائمة الحاصلين على المنح:
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- الدكتور أنس عبد الرحمن، «تحديد وتحقق العلامات الحيوية للشيخوخة البشرية باستخدام تقنية الميتابولومكس والليبيدومكس».
- الدكتور أيوديل ألايا، «تطوير نظام نموذجي لتحديد المؤشرات الحيوية الجديدة للأنسجة الانتقائية للشيخوخة».
- الدكتور أحمد علي القحطاني، «الشيخوخة المناعية: محددات العيوب المرتبطة بالعمر في الاستجابة للعدوى».
- الدكتورة منال العامري، «تحليل العناصر الوراثية للشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية».
- الدكتور عبدالعزيز الدايل، «الشيخوخة وتقنية النانو: من أجل فهم أفضل لتفاعل جسيمات النانو مه خلايا الشيخوخة».
- الدكتورة مروة الدربويش، «نحو بحث مستدام حول مايكروبيوم الأمعاء والشيخوخة في المملكة العربية السعودية».
- الدكتور تليلي برهومي، «دور الخلايا التائية التنظيمية في شيخوخة الخلايا والأعضاء، ونظام الرنين المضاد والشيخوخة لدى الفئران المسنة».
- الدكتور ماجد الحمراني، «الاستفادة من الترنسكريبتوميات المكانية لدراسة شيخوخة الكبد».
- الدكتور هاني القطاوي، «قصور وظائف المخ الناتج عن قلة النوم في الفئران المسنة ودور هرمون الأوكسيتوسين: الأدلة السلوكية والإدراكية والجزيئية».
- الدكتور علي حنبشي، «استخدام التعلم الآلي لتطوير مؤشرات حيوية لساعة الشيخوخة للسكان المحليين».
- البروفيسور فاليريو أورلاندو ، « دور الحمض النووي الريبي للعنصر المتكرر المرتبط بالكروماتين في ظهور الشيخوخة وتطورها».
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