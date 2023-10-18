دعم أول جيل من باحثي الشيخوخة بـ10 ملايين ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت مؤسسة هيفولوشن الخيرية - مؤسسة عالمية غير هادفة للربح ورائدة في مجال إطالة العمر الصحي - 11 باحثا سعوديا في مجال علوم الشيخوخة لتلقي منح لمدة عامين بقيمة قدرها 10 ملايين ريال، حيث سيتلقى كل باحث منحة قدرها 500,000 ريال، مما يجعل البرنامج أحد أكثر المبادرات تأثيرا في مجال الشيخوخة في المملكة. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الدكتور محمود خان التزام المؤسسة بتحفيز مجال العمر الصحي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى توفير الدعم للباحثين السعوديين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة، مما يسهم في تطوير في مهاراتهم على نحو يحدث أثرا اجتماعيا واقتصاديا. قائمة الحاصلين على المنح:

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أنس عبد الرحمن، «تحديد وتحقق العلامات الحيوية للشيخوخة البشرية باستخدام تقنية الميتابولومكس والليبيدومكس».

الدكتور أيوديل ألايا، «تطوير نظام نموذجي لتحديد المؤشرات الحيوية الجديدة للأنسجة الانتقائية للشيخوخة».

الدكتور أحمد علي القحطاني، «الشيخوخة المناعية: محددات العيوب المرتبطة بالعمر في الاستجابة للعدوى». مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية (KAIMRC) الدكتورة منال العامري، «تحليل العناصر الوراثية للشيخوخة الصحية في المملكة العربية السعودية».

الدكتور عبدالعزيز الدايل، «الشيخوخة وتقنية النانو: من أجل فهم أفضل لتفاعل جسيمات النانو مه خلايا الشيخوخة». جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (KSAU-HS) الدكتورة مروة الدربويش، «نحو بحث مستدام حول مايكروبيوم الأمعاء والشيخوخة في المملكة العربية السعودية».

الدكتور تليلي برهومي، «دور الخلايا التائية التنظيمية في شيخوخة الخلايا والأعضاء، ونظام الرنين المضاد والشيخوخة لدى الفئران المسنة». جامعة الطائف الدكتور ماجد الحمراني، «الاستفادة من الترنسكريبتوميات المكانية لدراسة شيخوخة الكبد». جامعة المعرفة الدكتور هاني القطاوي، «قصور وظائف المخ الناتج عن قلة النوم في الفئران المسنة ودور هرمون الأوكسيتوسين: الأدلة السلوكية والإدراكية والجزيئية». جامعة جازان الدكتور علي حنبشي، «استخدام التعلم الآلي لتطوير مؤشرات حيوية لساعة الشيخوخة للسكان المحليين». جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) البروفيسور فاليريو أورلاندو ، « دور الحمض النووي الريبي للعنصر المتكرر المرتبط بالكروماتين في ظهور الشيخوخة وتطورها».

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