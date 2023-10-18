شكرا لقرائتكم خبر تطوير مهارات البحث العلمي لـ145 طالبا بأم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عميد كلية اللغة العربية بالإنابة الدكتور محمد القرني أن البرنامج التثقيفي يتضمن إقامة 13 فعالية تستمر حتى نهاية العام الجامعي 1445هـ، وتتنوع ما بين محاضرات توعوية، ودورات تدريبية؛ يقدمها نخبة من الأساتذة والأستاذات بالكلية.
وبين أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التواصل مع طلاب وطالبات الدّراسات العليا في علوم العربية وأفراد المجتمع المهتمين بالبحث العلمي، كما يهدف إلى تنمية مستوى الوعي بقضايا البحث العلمي اللغوي والأدبي عن طريق عدد من المحاضرات والدورات التدريبية النوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير مهارات البحث العلمي لـ145 طالبا بأم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.