تطوير مهارات البحث العلمي لـ145 طالبا بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة أم القرى ممثلة بكلية اللغة العربية وآدابها أمس برنامج «إثـراء»، الذي تضمن محاضرة تثقيفية بعنوان «طالب الدراسات العليا والعقل النقدي»؛ بهدف نقل الخبرات العملية، وتطوير المهارات النوعية في مجال البحث العلمي لأكثر من 145 طالبا وباحثا.

وأوضح عميد كلية اللغة العربية بالإنابة الدكتور محمد القرني أن البرنامج التثقيفي يتضمن إقامة 13 فعالية تستمر حتى نهاية العام الجامعي 1445هـ، وتتنوع ما بين محاضرات توعوية، ودورات تدريبية؛ يقدمها نخبة من الأساتذة والأستاذات بالكلية.

وبين أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التواصل مع طلاب وطالبات الدّراسات العليا في علوم العربية وأفراد المجتمع المهتمين بالبحث العلمي، كما يهدف إلى تنمية مستوى الوعي بقضايا البحث العلمي اللغوي والأدبي عن طريق عدد من المحاضرات والدورات التدريبية النوعية.