فتح التسجيل لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وشركاؤها، وزارة التعليم، و«هيئة تقويم التعليم»، ممثلة في مركز «قياس»، أمس البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المؤسسة في مدينة الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وحضور نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في «موهبة» الدكتور باسل السدحان، ووكيل وزارة التعليم الدكتور حسن الحربي، ومدير مركز قياس الدكتور عبدالله القاطعي.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي يعد أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية، للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على مدار نحو شهرين؛ بدءا من أمس وحتى 15 يناير المقبل.

ويطبق اختبار المقياس في البرنامج حضوريا باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل، في جميع مراكز قياس، بمختلف مناطق المملكة، وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس المقبل.

وكرم نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في «موهبة»، ووكيل وزارة التعليم خلال حفل تدشين البرنامج، عددا من إدارات الموهوبين التي حققت تميزا في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج في عامه الثالث عشر، إضافة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين: