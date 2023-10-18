شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يستمر التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي يعد أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية، للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على مدار نحو شهرين؛ بدءا من أمس وحتى 15 يناير المقبل.
ويطبق اختبار المقياس في البرنامج حضوريا باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل، في جميع مراكز قياس، بمختلف مناطق المملكة، وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس المقبل.
وكرم نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في «موهبة»، ووكيل وزارة التعليم خلال حفل تدشين البرنامج، عددا من إدارات الموهوبين التي حققت تميزا في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج في عامه الثالث عشر، إضافة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين:
- 500 ألف طالب وطالبة تمكنوا من أداء المقياس.
- 186 ألف طالب وطالبة جرى اكتشافهم.
- 94 إدارة تعليمية للبنين والبنات يغطيها.
- 109 مقرات لتنفيذ المقياس.
- 54 مدينة ومحافظة بأنحاء المملكة.
- أدوات ومقاييس مقننة.
- تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين.
- منهجية علمية متقدمة.
- أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية:
- الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة.
- قاعدة بيانات ضخمة وشاملة للموهوبين والموهوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح التسجيل لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.