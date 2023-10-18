استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج وجراحات العيون

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ويناقش المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، عدة موضوعات منها الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية وأحدث المستجدات في جراحات الساد وعمليات تصحيح النظر، وأمراض وجراحات الشبكية والبصريات وأمراض العنبية وعلاجاتها التجميلة في جراحات العيون ومحجر العين.
كما يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر على 40 جلسة علمية، بمشاركة 40 متحدثا دوليا، إضافة إلى 136 متحدثا من داخل المملكة يقدمون خلالها أكثر من 280 ورقة علمية.
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