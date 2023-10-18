جوائز بـ50 ألف ريال في تحدي «طويق فلاق يارد» للأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق بدء التسجيل في تحدي طويق فلاق يارد المقررة إقامته السبت 23 أكتوبر الحالي بمدينة الرياض، والذي يعنى بتشجيع ودعم الكوادر الوطنية على الإبداع والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز دور الأكاديمية في إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة التقنية في مجال الأمن السيبراني ومجالات التقنيات الحديثة. ويهدف تحدي طويق فلاق يارد إلى دعم الكوادر التقنية باستخدام أبرز التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني عبر منصة فلاق يارد، بأكثر من 12 تحديا في مجال الأمن السيبراني بجوائز تصل إلى 50,000 ريال، كما سيتم تأهيل الفرق المتميزة للمشاركة في تحديات CTF المقامة في فعالية بلاك هات 23 في نوفمبر المقبل، كما أتاحت الأكاديمية التسجيل للفرق من خلال موقعها الالكتروني: Tuwaiq.edu.sa.

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