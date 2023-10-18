«آيدياثون الابتكار الصحي» ترتقي بمستوى الخدمات الرقمية

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ويستمرّ «آيدياثون الابتكار الصحي» لمدة 3 أيام بهدف تعزيز جودة الحياة الصحية وتحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 في النهوض والرقي بمستوى الخدمات الرقمية الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى ذلك يضم الآيدياثون عددا من البوثات المصاحبة بالمعلومات والخدمات، ويقدم حوافز مميزة للمشاركين من أجل إبراز الكفاءات الصحية الوطنية.
وتتنوع أنشطة الآيدياثون من توليد الابتكارات الصحية الوطنية وتقديم البحوث والمختبرات العلمية، وعدد من أنشطة الإبداع والابتكار الصحي بمتابعة من لجنة تقييم مكونة من أعضاء ذوي الاختصاص والخبرة.
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