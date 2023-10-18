«آيدياثون الابتكار الصحي» ترتقي بمستوى الخدمات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أمس فعاليات «آيدياثون الابتكار الصحي» بمشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وكلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة جدة، بحضور عدد من مديري المستشفيات ووكلاء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات والمراكز الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات من الجنسين في جميع التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية.

ويستمرّ «آيدياثون الابتكار الصحي» لمدة 3 أيام بهدف تعزيز جودة الحياة الصحية وتحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 في النهوض والرقي بمستوى الخدمات الرقمية الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى ذلك يضم الآيدياثون عددا من البوثات المصاحبة بالمعلومات والخدمات، ويقدم حوافز مميزة للمشاركين من أجل إبراز الكفاءات الصحية الوطنية.

وتتنوع أنشطة الآيدياثون من توليد الابتكارات الصحية الوطنية وتقديم البحوث والمختبرات العلمية، وعدد من أنشطة الإبداع والابتكار الصحي بمتابعة من لجنة تقييم مكونة من أعضاء ذوي الاختصاص والخبرة.