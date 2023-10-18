شكرا لقرائتكم تفاصيل وأهداف جدول الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل، خلال الآونة الأخيرة، في عملية تنفيذ جدول جزاءات المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

بيئة عادلة للمنافسة

يأتي ذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.

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وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن النسخة المحدثة من جدول جزاءات المخالفات البلدية شملت 9 مجموعات للمخالفات، هي:

1- مخالفات الأنشطة التجارية

2- مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية

3- مخالفات الطرق والشوارع

4- مخالفات البناء

5- مخالفات محطات الوقود

6- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات

7- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية

8- مخالفات البيع

9- مخالفات المنشآت الصحية

تفاصيل المخالفات وفقًا للجدول

فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من مجموعات المخالفات المصنفة في الجدول وهي مخالفة الأنشطة التجارية، فقد تم تقسيمها إلى سبعة أقسام: وهي مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط مثل ممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه، أو عدم تطابق النشاط المسجل في الترخيص، وعدم مطابقة مساحة المحل، وضرورة إبراز الرخصة في مكان واضح.

القسم الثاني يشمل مخالفات اشتراطات لوحات المحالّ والمنشآت التجارية، حيث يجب أن تكون اللوحة مطابقة للترخيص وأن تكون ذات شكل جمالي مناسب.

ويتمثل القسم الثالث في مخالفات الاشتراطات والتجهيزات مثل: التصميم، والديكورات، والأرضيات، والجدران، والأسقف وما إلى ذلك، في حين شمل القسم الرابع مخالفات اشتراطات دورات المياه ومغاسل الايدي والمصليات في المنشآت التجارية، حيث يجب أن تكون هذه الأماكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

القسم الخامس شمل مخالفات العاملين بالمحلات التجارية، حيث يجب أن يكون العاملون مستوفين لجميع الاشتراطات من الحصول على شهادات صحية، والالتزام بالنظافة، والزي المناسب، ولبس وارتداء القفازات، وأغطية الرأس، إذا تطلب الأمر وما إلى ذلك، فيما يشمل القسم السادس مخالفات النظافة في المحالّ التجارية، بحيث يجب أن تكون المحالّ مستوفية لاشتراطات النظافة العامة للأرضيات والأسقف والأدوات المستخدمة والأواني، وما إلى ذلك، مع عدم تراكم النفايات ووضع أماكن مخصصة لإزالة النفايات.

في حين شمل القسم السابع والأخير المخالفات العامة في المحالّ التجارية، وتشمل عددًا من المخالفات مثل وضع اللوحات التحذيرية، أو الملصقات، أو عدم وضع لوحة أو شاشة إلكترونية لعرض البيانات المطلوبة، أو اغلاق المواقف المعتمدة في الرخصة، أو التصرف في المواد المحجوزة دون موافقة الجهة المختصة وغيرها من المخالفات.