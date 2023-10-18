شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تجدد رغبتها في استضافة مؤتمر اليونسكو العالمي 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلةً بالوفد الدائم لها لدى اليونسكو، بمشاركة من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة الـ 217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، التي اختُتمت جلساتها اليوم بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ 217 للمجلس التنفيذي لليونسكو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو المكلف فهد الرويلي.

الذكاء الاصطناعي

شارك الوفد السعودي في عدد من البنود التي تضمنها جدول أعمال المجلس، حيث أكد على حرص المملكة في قيادة مجال الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي تبنت أخلاقيات اليونسكو للذكاء الاصطناعي، ومن أوائل الدول الأعضاء الداعية إلى تبنيها بما يضمن بالمقابل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي بند التعلم الرقمي؛ شارك الوفد بالمستجدات الجارية في منظومة التعليم السعودي، حيث أشار إلى ريادة المملكة في التعليم الرقمي على المستوى العربي، مؤكدًا على التزام بالمملكة بالهدف رقم 4 ضمن أهداف التنمية المستدامة خاصة في جانب التعليم المهني والتطبيقي.

كما نوه الوفد بالجهود التي تبذلها اليونسكو في دعم الاقتصاد الإبداعي الذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى إطلاق المملكة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لمبادرة مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي بهدف تعزيز الجهود الدولية في المجال، وتعزيز مشاركة الدول الإسلامية في النشاطات الثقافية العالمية.

مؤتمر اليونسكو العالمي

جددت المملكة رغبتها باستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت) في نسخته لعام 2025، شاكرة المساعي الحثيثة لليونسكو في تعزيز الثقافة بصفتها منفعة عالمية عامة، مؤيدة المنهجية التشاركية والتمثيل الشامل لجميع الدول الأعضاء بما يضمن دعم حق الدول في رسم سياساتها الثقافية الداخلية وتنفيذها.

كان الوفد السعودي شارك في الاجتماع التقليدي للجان الوطنية الذي أقامته اليونسكو على هامش أعمال دورة المجلس التنفيذي 217، حيث ألقى الوفد كلمة في الاحتفاء بالشراكة التي تجمع الهيئة الملكية لمحافظة العلا واليونسكو في شراكة طويلة الأمد، والتي تتضمن مختلف المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على التراث، والتعليم وبناء القدرات، والبيئة والفنون الإبداعية.

كما أقام الوفد السعودي ممثلًا بالوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو على هامش أعمال دورة المجلس التنفيذي 217 حفل عشاء شهد حضور منسوبي اليونسكو ومختلف السفراء من وفود الدول الأعضاء في المنظمة، استعرض خلاله الوفد منجزات الشراكة السعودية مع اليونسكو من خلال الصندوق السعودي في اليونسكو، إضافة إلى استعراض ترشح المملكة لتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي لليونسكو، في إطار التعاون والشراكات التي تقيمها المملكة من خلال عضويتها في المجلس.

تجدر الإشارة إلى ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو وكونها إحدى الدول المؤسسة لها من تقدم متواصل وشراكة استراتيجية تتمثل في عضوية المملكة في 12 مجلسًا ولجنة ومجموعة تابعة للمنظمة، إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، والتي شهدت إدراج محمية عروق بن معارض في قائمة التراث العالمي كسابع موقع تراث سعودي عالمي يتم تسجيله، وترؤس المملكة لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي.