شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتخذ 4 قرارات نارية تجاه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدة قرارات لدعم القضية الفلسطينية، ضد الكيان الإسرائيلي خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العديد من شهداء فلسطين وآخرهم ضرب مستشفى الأهلي المعمداني.

غزة تحت قصف الكيان الإسرائيلي

وكان قطاع غزة، قد تعرض أمس الثلاثاء، لقصف جوي عنيف، خلف على أثره العديد من الضحايا، أغلبهم من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ، حيث أرتقي ما يقرب من 500 شهيد في قصف على مستشفى الأهلي المعمداني.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

وجاءت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي النحو التالي:

1- تخصيص دخل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب الدوري الأفريقي لصالح الشعب الفلسطيني

٢- ارتداء شارات سوداء لكل الألعاب تضامنا مع ضحايا فلسطين

٣- التبرع بالدم في كل فروع الأهلي "الجزيرة، التجمع، زايد، مدينة نصر" لصالح ضحايا غزة

٤- إيقاف التعامل على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي تضامنا مع ضحايا غزة