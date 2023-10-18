شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم القضية الفلسطينية وطلب مثير لقادة العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر الأول الكروي علي دعم القضية الفلسطينية بعد الأحداث المتصاعدة من قبل الكيان الإسرائيلي.

وقال محمد صلاح، إنه ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة

صلاح يخرج عن صمته برسالة لقادة العالم

ونشر محمد صلاح، فيديو مصور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلًا :« شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

وتابع نجم ليفربول الإنجليزي:« يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.

واختتم محمد صلاح حديثه قائلًا:« يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".