انت الان تتابع "الهلال" يعلن تعرّض لاعبه نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 8:09 مساءً

أعلن نادي الهلال مساء يوم الأربعاء تعرض لاعبه البرازيلي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي فجر اليوم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب الهلال نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، وبرنامجاً علاجياً يتحدّد مدته بعد العملية". وتعرض قائد المنتخب البرازيلي المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس فخرج باكياً وغادر على إثرها أرضية الملعب محمولاً على النقالة وهو يذرف الدموع قبل أن يغادر الملعب بعد نهاية المباراة مستعملاً عكازتيه.

كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال" يعلن تعرّض لاعبه نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.