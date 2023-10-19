انت الان تتابع ولي العهد يبحث التصعيد العسكري على غزة مع رئيس وزراء اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 8:24 مساءً

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا. وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا. وقد أكد سمو ولي العهد أن السعودية تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة، واعتداءً وحشيًّا، مؤكدًا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم. كما أكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية، وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث التصعيد العسكري على غزة مع رئيس وزراء اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.