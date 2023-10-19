تراند اليوم : بايدن يكشف عن سر دفين للإسرائيليين قالته له " غولدا مائير " قبل سنوات " فيديو"

صحيفة الخليج 365: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خلال مؤتمر صحفي اليوم في تل أبيب ، عن دعم أميركا لإسرائيل والوقوف إلى جانبها في مواجهة التهديد الحالي ، وكشف سر خاص بالإسرائيليين كشفت له به رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير قبل سنوات طويلة عندما كان بايدن سيناتور .

وأوضح بايدن ، أنه عندما كان في زيارة لإسرائيل عندما كان سيناتور ، والتقى بغولدا مائير في مكتبها خلال حرب أكتوبر 1973، وقالت له :"لماذا تبدو قلقاً سيناتور بايدن؟" . وفقا لـ "العربية . نت" .

فأجابها "طبعاً قلق". فنظرت إليه وقالت: "لا تقلق سيناتور نحن الإسرائيليون لدينا سلاح سري ألا هو أننا لا نملك مكاناً آخر نذهب إليه".