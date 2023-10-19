شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس.

دعم اليمن وشعبها

وقال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تدوينات له عبر منصة إكس: نقلت لهم تحيات قيادة المملكة- أيَّدها الله- ودعمها للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.

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وتابع الأمير خالد بن سلمان: بحثتُ مع فخامته آخر تطورات ومستجدات الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وأكدت تشجيع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة، ينهي الأزمة اليمنية، ويحقق الأمن والسلام والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.