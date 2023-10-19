شكرا لقرائتكم العطاء والمساعدة يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث حملة مكافحة التسول، الرائد خالد بن سعد الكريديس، أن تقديم العطاء يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وقال الكريديس في فيديو للأمن العام على منصة إكس: لا تكن عاطفتنا ركنًا في جريمة التسول؛ لأن التسول يهدف للحصول على المال بدون مقابل وله مخاطر اقتصادية واجتماعية، ونحث المواطنين أن يوجهوا العطاء عبر المنصات الرسمية.

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أرقام الإبلاغ

ولفت إلى أن الإبلاغ عن المتسولين يكون بالتواصل مع الرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 في جميع مناطق السعودية.

مكافحة التسول

وتعمل السعودية على مكافحة التسول بشتى أشكاله للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي يتخذها الكثير من ضعاف النفوس وسيلة لجمع الأموال باستعطاف القلوب ومن ثم صرفها في قنوات تدمر شبابنا ومجتمعاتنا.

وصدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 7 صفر 1443هـ، الموافق 14 سبتمبر 2021م، على نظام مكافحة التسول.

ظاهرة خطيرة

ويسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، حيث يتضمن المشروع عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.

وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

ويقصد بالمتسول: كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

أما ممتهن التسول فيقصد به: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.