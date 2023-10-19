شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي مجلس القيادة الرئاسي اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء، تحيات وتقدير قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، ودعمها للجمهورية اليمنية؛ لينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

المستجدات في الشأن اليمني

بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وعددًا من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء الوقوف مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي؛ عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي.