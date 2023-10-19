شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال، عن طبيعة إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق، التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده.

إصابة نيمار مع منتخب البرازيل



وتعرض نيمار دا سيلفا للإصابة خلال مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره أوروجواي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، في منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخرج نيمار من المباراة في الدقيقة 44 بعد شعوره بصعوبة استكماله اللقاء للإصابة.

الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

وأعلن نادي الهلال رسميا منذ قليل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب الهلال في بيانه الذي نشره منذ قليل: أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.