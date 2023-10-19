تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين مشترطة فيه أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها)، إضافة إلى اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت، فضلا عن أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وحددت الهيئة 3 مراحل لإصدار الرخصة المهنية للمدربين، تشتمل المرحلة الأولى على دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية، أما المرحلة الثانية، فتشتمل على إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين، وأخيرا المرحلة الثالثة التي يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها​.

سريان الرخصة

جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، بهدف تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 متضمن المشروع إعداد معايير مهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية .

وأكدت الهيئة أن مدة سريان الرخصة تبدأ من تاريخ إصدارها، ويحدد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة عند إصدار المتقدم رخصته خلال السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، كما أنه عند إصدار المتقدم رخصته بعد انتهاء السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.

التزامات الرخص

أضافت الهيئة أن صلاحية الرخصة المهنية للمدربين تلغى في 3 حالات وهي، المدربون المبعدون عن مزاولة مهنة التدريب بحسب ما يرد من الجهات ذات العلاقة، إخلال المدرب بالتزامات الحاصلين على الرخص المهنية للمدربين، إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة.