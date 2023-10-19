وحددت الهيئة 3 مراحل لإصدار الرخصة المهنية للمدربين، تشتمل المرحلة الأولى على دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية، أما المرحلة الثانية، فتشتمل على إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين، وأخيرا المرحلة الثالثة التي يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.
سريان الرخصة
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، بهدف تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 متضمن المشروع إعداد معايير مهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية .
وأكدت الهيئة أن مدة سريان الرخصة تبدأ من تاريخ إصدارها، ويحدد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة عند إصدار المتقدم رخصته خلال السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، كما أنه عند إصدار المتقدم رخصته بعد انتهاء السنة الميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.
التزامات الرخص
أضافت الهيئة أن صلاحية الرخصة المهنية للمدربين تلغى في 3 حالات وهي، المدربون المبعدون عن مزاولة مهنة التدريب بحسب ما يرد من الجهات ذات العلاقة، إخلال المدرب بالتزامات الحاصلين على الرخص المهنية للمدربين، إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مراحل لإصدار الرخصة المهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.