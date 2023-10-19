آل مجثل يتفقد مزرعة غينيس النموذجية

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، المزرعة الإرشادية النموذجية بوادي بن هشبل، التي دخلت مؤخرًا موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم، بمساحة جاوزت الـ3.2 مليون متر مربع؛ لتضاف لغيرها من إنجازات المملكة.

وتحتوي المزرعة على 50 حقلاً إرشاديًا، ويتم فيها تطبيق أفضل الطرق الزراعية السليمة، وتقنيات الري المتقدمة باستخدام المياه المجددة والصالحة لري كافة أنواع المزروعات.

وتضم المزرعة آلاف الأنواع النباتية المختلفة، منها الفواكه الموسمية التي تمتاز بها منطقة عسير، وكذلك بعض المحاصيل الحقلية والأعلاف بهدف البحث والدراسة، كما يتم زراعة العديد من الأشجار البرية المحلية.

وأشاد آل مجثل بهذا الإنجاز، منوهًا بجهود الوزارة وفريق العمل المتخصص، الذي ساهم في هذا الإنجاز الزراعي العالمي الذي تحقق باسم دوت الخليج.

وقام آل مجثل بجولة شاملة للمزرعة النموذجية، اطلع خلالها على الأعمال البحثية وطرق الري المستدامة بالمزرعة وأعمال التشغيل والصيانة، وأثنى على كافة العاملين والجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية تحقيق إستراتيجيات الوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

كما شملت الزيارة مزرعة الوادي السياحية الخاصة، وإحدى شركات الدواجن التي تنتج يوميًا 180 ألف طير، بإشراف مباشر من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.