قصة زوج يطلق زوجته بسبب اتهامات كاذبة من فتيات تثير تفاعل واسع

روت امرأة سعودية موقفًا غريبًا حدث معها بعدما أخذت سيارة زوجها لشراء غرض ما وأثناء ذلك فعلت حادث صدم سيارة فتاة أخرى برفقة صديقاتها.

وقالت المرأة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنها كانت تقود سيارة زوجها عندما صدمت سيارة فتاة أخرى برفقة صديقاتها، ونزلت لتطمئن عليهن، إلا أن الفتيات تصرفن بشكل سيئ وبدأن في سبها.

وأضافت أنها أبلغت زوجها بالحادث، فذهب إلى مكان الحادث وعاتبها واتهمها بخيانه، ولم يصدق أقوالها حتى بعد أن أكدت له أن الفتيات كذبن عليه.

وتابعت أن زوجها أخذها إلى منزل أهلها واتهمها أمامهم بالخيانة، فلم تصدقه أسرتها، وعرض عليها والدها الطلاق، فوافق زوجها على ذلك.

وأعربت المرأة عن حزنها الشديد بسبب الطلاق، وقالت إنها تحب زوجها وتريد أن تعود إليه، وتساءلت عن كيفية إثبات براءتها أمام زوجها.