ولي العهد يؤكد على ضرورة خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية في غزة في اتصالات مع رئيسي وزراء اليابان واليونان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين، اليوم، من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاتصالين بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصالين على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكد سمو ولي العهد في اتصاله مع رئيس الوزراء الياباني على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

كما أكد سمو ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

المصدر: واس.