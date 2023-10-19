شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A55 الجديد.. أحدث موبايل سامسونج بإمكانيات رائعه تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وفقاً للتقارير الأخيرة، تختبر سامسونج حالياً هاتفها الذكي المتميز التالي الذي يستهدف الطبقة الوسطى والذي يأتي تحت اسم هاتف Galaxy A55 وسوف يتلقى الهاتف شريحة إكسينوس أثناء تحديث رئيسي، وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم بالتفاصيل كل ما يتعلق بهاتف سامسونجوفقا لتقرير صادر عن موقع جالاكسي كلوب، تقوم سامسونج باختبار هاتف جالاكسي إيه 55 بمعالج يحمل الاسم الرمزي S5E8845، وعلى الأرجح فإن الشرائح التي تحمل الاسم الرمزي ” روز ” ستكون إكسينوس 1480، وهذا يرجع إلى حقيقة أن إكسينوس 1280 يسمى S5E8825، في حين أن 1380 يحمل علامة S5E8835.

ونظراً لاستخدام معالجي إكسينوس 1280 و 1380 في جالاكسي A53 و سامسونج Galaxy A54، فمن المنطقي افتراض أن معالج إكسينوس 1480 سيتم استخدامه في جالاكسي A55.

ويذكر التقرير أيضاً أن إكسينوس 1480 سوف يكون معتمد من قبل وحدات الرسومات AMD، وهذا يؤكد تسرب سابق من حساب ريفيجنوس الذي ادعى بعد ذلك أن المعالج إكسينوس متوسطة المدى القادمة سوف تكون مجهزة مع AMD mRDNA القائم ، ولكن تسرب ادعى أن معالجة الرسوميات لم تكن فعالة كما كان يأمل العديد من المستهلكين، أي حذر من ضعف الأداء.

أخيراً ووفقاً للتقرير، لن يتلقى هاتف Galaxy A55 الجديد تحديثاً في قسم الكاميرا، ولكن سيتم تجهيزه بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تماماً مثل جالاكسي A54 قد يعني هذا أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.موعد إطلاق هاتف Galaxy A55 لا تزال التفاصيل حول هاتف Galaxy A55 غير واضحة، واستناداً إلى الجدول الزمني المعتاد لسامسونج، سيظهر الهاتف لأول مرة في مارس من العام المقبل بشاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير وتقنية الشحن فائقة السرعة من سامسونج بقوة 25 واط في الهاتف الذكي متعلقات فاقت ثروته كل التوقعات..