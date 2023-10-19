شكرا لمتابعة خبر عن العنود تجيب على أسئلة متابعيها حول رد فعل زوجها بعد مشاهدة رقص زهور سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت المشهورة زهور سعود متابعيها بعدد من فيديوهات الرقص عبر حسابها بتطبيق سناب شات، وكان زوج المشهورة العنود يوسف من ضمن المشاهدين، وبعدها تلقت العنود مجموعة من الأسئلة حول ردة فعل زوجها بعد هذه المشاهدات.

وأجابت العنود على أسئلة البعض بأنها ترتبط بعلاقة صداقة مع زهور سعود، مضيفة بأن الشهرة جمعتهما وبالتالي صار هناك تعارف بينهما وتمكنت من تصويرها ونشر فيديوهاتها بحسابها الشخصي.

وأشارت إلى أن زوجها دخل لحسابها الذي نشرت عليه فيديوهات زهور وهي ترقص وشاهدها، والتي تجاوزت نسبة المشاهدات عليها الـ160 مليون مشاهدة.

وعن سؤال ردة فعل زوجها بعد مشاهدة هذه الفيديوهات، قالت العنود أنه يعود في النهاية للمنزل مبديا إعجابه ومحبته وخوفه على زوجته ويدعو لها، قائلة: “في النهاية يعود للمنزل ويقول الله يستر عليك والله يتمم عليك ويتمنى لها التوفيق في الحياة والستر للأخريات”.

وتابعت العنود: “زوجي لما يشوف يقول لي الله يتمم عليك وقدري فوق رأسه، والله يهديها ويردها رداً جميلاً”.

والجدير بالذكر شاركت زهور سعود عدة مقاطع وهي تعطي إرشادات عن كيفية الرقص الخليجي، قبل أن تظهر على حساب سناب شات الخاص بالعنود يوسف في فيديوهات وهي ترقص، فيما انتقدتها العنود داعية لها بالهداية بعد تحقيقها نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين.