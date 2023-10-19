شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سنعيش الفصول الأربعة خلال هذه الأيام..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس خالد الزعاق، أننا في هذه الفترة من السنة سنعيش الفصول الأربعة على مدار اليوم.

وقال الزعاق: “من هذه الأيام لدخول الشتاء الفعلي في ديسمبر سنعيش أفضل أيام السنة في موسم الوسم، ففي الصباح الباكر نستقبل السحب ويبرد الظل وتنكسر حدة الشمس”.

وأضاف: “لم يتبق من آثار الصيف إلا وقت الظهر فقط، وسنعيش بقية الفصول الثانية على مدار اليوم”.

وتابع: “فنعيش الربيع في أول الصباح، ونعيش الخريف في آخر العصر ونعيش البوادر الشتوية في آخر الليل استأنسو وروقوا”.