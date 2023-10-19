شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

وتم بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

كما أكد ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.