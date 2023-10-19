انت الان تتابع رئيس إندونيسيا يصل الرياض للمشاركة في قمة "التعاون الخليجي" و"دول الآسيان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض مساء أمس الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير إندونيسيا لدى السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إندونيسيا يصل الرياض للمشاركة في قمة "التعاون الخليجي" و"دول الآسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.