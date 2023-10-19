انت الان تتابع بعد إصابته بقطع صليبي.. هل يحق للهلال تسجيل لاعب آخر دون مخالصة نيمار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف المختص في القانون الدولي أحمد الأمير تعليقًا على إصابة لاعب نادي الهلال نيمار بقطع صليبي حول إمكانية تسجيل الهلال لاعب آخر دون مخالصته، موضحًا أنه إذا أكد التقرير الطبي إصابة اللاعب، وعدم مقدرته على المشاركة إلى بداية فترة التسجيل القادمة، هنا يحق للهلال تسجيل لاعب بديل خارج فترات التسجيل من دون مخالصة نيمار.

وفي التفاصيل، أشار "الأمير" إلى أن الاتحاد السعودي أقر تسجيل اللاعبين الأجانب دون تحديد عدد مُعيّن بداية هذا الموسم؛ وبالتالي شرط توافُر الخانة الشاغرة متوافر لدى الهلال، ويحق له تسجيل لاعب عاطل.

وكان نادي الهلال قد أعلن مساء أمس الأربعاء تعرُّض لاعبه البرازيلي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي فجر اليوم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026م.

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أوضحت الفحوص الطبية تعرُّض لاعب الهلال نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامجًا علاجيًّا يتحدد مدته بعد العملية".