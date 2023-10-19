"دانة" تنير منزل "الغابري"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الزميل المصور محمد بن مفرح الغابري بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "دانة"، التي انضمت إلى شقيقها "يزن".

"الخليج 365" تهنئ وتبارك للزميل الغابري، داعية الله أن تكون من مواليد السعادة، وأن يجعلها قرة أعين لوالدَيْها.

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