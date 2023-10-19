تراند اليوم : في أقل من ساعتين .. فيديو تضامن "محمد صلاح" مع غزة يحطم رقماً قياسياً

صحيفة الخليج 365: حظي المقطع الذي نشره اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بتفاعل واسع ومشاهدات مليونية في أقل من ساعتين والذي تضمن دعمه للشعب الفلسطيني في غزة بعد القصف الإسرائيلي.

وحتى إعداد هذا الخبر، بلغ عدد مشاهدات مقطع الفيديو في منصة إكس 52 مليون و 900 ألف مشاهدة، و 93.7 ألف تعليق و 229.3 ريتويت.