اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. راقي شرعي يطوف داخل منزل مسكون ويتفاجأ بجني ويخبطه بوسادة الكنب!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٣١٠١٩_٠١١٥٢١-COLLAGE~2

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام راقي يدعى صالح الشهري بإخراج الجن من أحد المنازل والقراءة عليه، وأثناء ذلك تفاجأ بهروب جني أمامه بحسب زعمه .

وأظهر الفيديو الراقي وهو يمسك بيده الماء المقروء عليه القرآن حيث كان يأخذه بفمه وينفخه على جنبات وأرضية المنزل في الداخل والخارج .

وكان الشهري يقول في الفيديو في عملية إخراج الجن: يا عمار هذا المنزل اخرجوا لا تؤذوا أصحابه ، ومن شر حاسد إذا حسد، اسألكم بالله أن تخرجوا من هذا المنزل الذي لا يحل لكم.

وعندما دخل الشهري للمنزل ادعى رؤيته لجني يجلس على الكنبة حيث قاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، شفت واحد هنا، تجلس على الفرشة أخرج ، شفت جني، ثم قام بنفخه بالماء وضربه بوسادة كانت على الكنبة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا