تراند اليوم : شاهد.. راقي شرعي يطوف داخل منزل مسكون ويتفاجأ بجني ويخبطه بوسادة الكنب!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام راقي يدعى صالح الشهري بإخراج الجن من أحد المنازل والقراءة عليه، وأثناء ذلك تفاجأ بهروب جني أمامه بحسب زعمه .

وأظهر الفيديو الراقي وهو يمسك بيده الماء المقروء عليه القرآن حيث كان يأخذه بفمه وينفخه على جنبات وأرضية المنزل في الداخل والخارج .

وكان الشهري يقول في الفيديو في عملية إخراج الجن: يا عمار هذا المنزل اخرجوا لا تؤذوا أصحابه ، ومن شر حاسد إذا حسد، اسألكم بالله أن تخرجوا من هذا المنزل الذي لا يحل لكم.