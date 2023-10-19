شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الفلسطينية: التهجير من قطاع غزة "خط أحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت القيادة الفلسطينية مساء الأربعاء، منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واعتباره "خطًا أحمر، لن نسمح بتجاوزه".

وجاء في بيان عقب اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، إنه جرى "التأكيد على الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت في الثالث من يوليو الماضي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال، بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل".

حماية الشعب الفلسطيني

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن "مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وحث على "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ورفض الفتن والانجرار نحو الفوضى، والحفاظ على مكتسبات شعبنا والممتلكات العامة والخاصة، وعدم حرف البوصلة عن الهدف المنشود".

وختم بأن "الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194".

إلغاء لقاء بايدن

وكان الرئيس عباس قطع زيارته للأردن، وعاد إلى رام الله، حيث جرى، بالتشاور مع الأردن ومصر، قمة كانت مقررة الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار فلسطين المحتلة.

وجاء ذلك عقب مقتل مئات وجرح مئات الفلسطينيين داخل مستشفى المعمداني في غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.