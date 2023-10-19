شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستهين فيها لأجل صحتك .. علامة في الأذن تدل على نقص فيتامين B12 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة نقص فيتامين B12، الذي يلعب دوراً أساسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

بالإضافة إلى الأداء السليم للجهاز العصبي، ويتسبب فقر الدم الناجم عن نقص هذا الفيتامين في شعور بعض الناس بضيق التنفس والدوار.



وعندما تقل خلايا الدم الحمراء أو كميات منخفضة بشكل غير طبيعي من الهيموغلوبين، يمكن أن تتأثر مناطق مختلفة من الجسم سلباً، وواحدة من هذه المناطق هي الأذنين. فإن طنين الأذنين، يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين B12. وفقاً لما جاء في مجلة لها.

ويعد نقص فيتامين B12 شائعا، خاصة عند كبار السن، كما أن جميع الأشخاص معرضون لخطر النقص إذا لم يحصلوا على ما يكفي من الغذاء. أو لم يكن الجسم قادراً على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي يتناوله.

وبالتالي عندما يكون هناك نقص في فيتامين B12، يصبح الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأوكسجين بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم. ما يسبب التعب والضعف وطنين الأذن بشكل مزعج يترافق مع صعوبة في التنفس.