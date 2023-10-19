شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا يصل المملكة.. وأمير الرياض في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة د. ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة.

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبد الله العامودي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة د. عبد العزيز أحمد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.