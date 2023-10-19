شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يدعم نيمار بعد إصابته بالرباط صليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن دعمه لصديقه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بعد الإعلان بشكل رسمي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف مما يعني انتهاء موسمه الرياضي بشكل رسمي.



الفحوصات تكشف تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف

ونشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه مع نيمار يحتضنه فيها، معلقًا:"المزيد من القوة".

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، أن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الفحوص الطبية أوضحت تعرّض نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة البرازيل أمام منتخب أوروغواي، التي جمعت الطرفين فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويمتلك نيمار جونيور دا سيلفا سجلًا سيئًا مع الإصابات طوال تاريخه الكروي، ولم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها.