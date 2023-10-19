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السبر يوضح هل يؤثر أحمر الشفاه على صحة الوضوء أم لا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن أحمر الشفاه ” الروج” لا يؤثر على صحة الوضوء لأن ليس لها جُرم يمنع الماء .

وقال السبر خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” الظاهر أن هذه الأرواج ليس لها جرم يمنع الماء لأنها ليست ثابته.”

وجاء توضيع السبر ردًا على سؤال امرأه قالت :” هل يؤثر أحمر الشفاه “الروج” على صحة الوضوء.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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