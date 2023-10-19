شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى لكولر بسبب لاعب الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لم يصل علي معلول الظهير الايسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تنزانيا رغم وصوله مدينة أبو ظبي مساء أمس الأربعاء، وكان من المفترض أن يصل اللاعب إلى تنزانيا مساء أمس الأربعاء.

موعد وصول علي معلول إلى تنزانيا

وفشل علي معلول في اللحاق بموعد طائرته إلى تنزانيا بعد تأخره في وصول رحلته من اليابان إلى أبو ظبي ولذلك لم يلحق الطائرة الأخرى التي ستنقله إلى تنزانيا، وكان اللاعب متواجد في اليايان رفقة منتخب تونس الذي واجه المنتخب الياباني وديًا بعدما واجه منتخب كوريا الجنوبية، وخسر نسور قرطاج المباراتين بأربعة أهداف نظيفة وهدفين نظيفين.

ويصل لاعب الأهلي إلى تنزانيا اليوم الخميس وسيشارك في المران الختامي، اليوم الخميس بمدينة دار السلام بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة، وتقام مباراة إياب ربع نهائي الدوري الافريقي، بين الأهلي وسيمبا على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء المقبل.