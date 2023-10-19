شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء غدًا الجمعة في افتتاح منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم، بدار السلام بتنزانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية حصولها على حقوق نقل وإذاعة مباريات الدوري الافريقي وإذاعته عبر القنوات المفتوحة غير المشفرة كما يتم نقله عبر تطبيق ابو ظبي على مختلف التليفونات المحمولة.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي وصل مساء أمس الأربعاء إلى مدينة دار السلام، ويتدرب مساء اليوم على ملعب المباراة في المران الوحيد والختامي لبطل مصر قبل خوض مباراته امام سيمبا التنزاني.

وكان الفريق قد خاض تدريباته صباح امس الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وكان خالد بيبو وسمير عدلي، في انتظار بعثة النادي الأهلي في المطار بعد إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة في تنزانيا.