شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لنجم الأهلي بعد اصابته قبل مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء غدًا الجمعة في المباراة الافتتاحية للدوري الإفريقي لكرة القدم، بدار السلام بتنزانيا.

إصابة محمد عبدالمنعم وفحص طبي قبل المران

وغاب محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، عن مران الفريق صباح أمس الأربعاء، والذي أقيم على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

ويخضع عبدالمنعم اليوم لفحوصات طبية قبل مران الأحمر، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة من عدمه وهو ما يمثل ضغط كبير على الجهاز الفني.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق الأهلي وصل مساء أمس الأربعاء إلى مدينة دار السلام، ويتدرب مساء اليوم على ملعب المباراة في المران الوحيد والختامي لبطل مصر قبل خوض مباراته امام سيمبا التنزاني.