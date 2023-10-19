شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى النصر وقرار ناري من كاسترو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتقام مباراة النصر وضمك في السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

كاسترو يواجه أزمة دفاعية قبل مباراة ضمك

وكشفت مصادر خاصة في نادي النصر لموقع سعودي ٢٤، أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يفكر في ضم أحد المدافعين من درجة الشباب في النادي ضمن قائمة الفريق التي ستلاقي ضمك ضمن دوري روشن للمحترفين.

وأوضحت التقرير، أن لويس كاسترو يواجه مشكلة في ظل عدم جاهزية محمد فتيل وإصابة المدافع الآخر علي لاجامي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي خلال أيام الفيفا.

وأختتم التقرير موضحًا، أن كاسترو طلب من الجهاز الطبي بالنادي تقريرا طبيا عن اللاعبين فتيل ولاجامي ومدى تمكنهما من المشاركة في لقاء ضمك من عدمه ليقرر ضم لاعب من درجة الشباب من عدمه.