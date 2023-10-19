شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني يمنح الهلال الضوء الأخضر لضم ميسي - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وحاجته لعملية جراحية وبرنامج علاجي تتحدد مدته في وقت لاحق.

وجاءت إصابة نيمار جونيور دا سيلفا بعد خروجه باكيًا من مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام منتخب أوروجواي الأول الكروي، والتي شهدت خسارة السامبا بنتيجة (0-2)، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.

خبير قانوني ينقذ الهلال السعودي

أكد الخبير القانوني "أحمد الأمير"، أن مسئوولي نادي الهلال يستطيعون التعاقد مع بديل نيمار جونيور دا سيلفا دون الحاجة لمخالصة اللاعب، مثل ما طلب الاتحاد السعودي من النصر من قبل في رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكتب الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" X " تويتر سابقًا: "تم رفض طلب ‎النصر لتسجيل لاعب بديل بسبب عدم مخالصة اللاعب مارتينز، لان من شروط التسجيل خارج الفترة توفر خانة شاغرة، ولكي يستطيع النصر التسجيل وقتها كان لزامًا عليه مخالصة ‎مارتينيز؛ لان عدد اللاعبين الاجانب المسموح بتسجيلهم وقتها كان محدد".

وواصل الأمير: "الموسم الحالي تم الغاء تسجيل اللاعبين الاجانب بعدد محدد، وبالتالي تتوفر شرط الخانة الشاغرة لـ ‎الهلال دون مخالصة ‎نيمار".

الهلال يرغب في ضم ميسي

ويريد مسئوولي نادي الهلال التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، على سبيل الإعارة، مستغلا عدم وجود مباريات له مع فريقه قبل 4 أشهر من الآن.