شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفوا سر جمال اليابانيات: وصفة سحرية لبشرة ناصعة البياض في أسبوع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك طرق طبيعية يمكن استخدامها لتبييض الوجه في أسبوع. تتعدد العوامل التي تؤدي إلى وجود بقع داكنة في البشرة، مثل التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية وعدم الاهتمام بالبشرة والتعرض للأتربة المتواجدة في الهواء. جميع هذه العوامل تؤدي إلى تكون خلايا الجلد الميت على الوجه وتصبغه. في العادة، يلجأ السيدات إلى استخدام كريمات تفتيح البشرة لإخفاء هذه العيوب، ولكنها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة على المدى البعيد. لذا، فإن أفضل الطرق لتفتيح الوجه هو استخدام وصفات طبيعية لاستعادة اللون الأساسي للوجه.

إليكم بعض الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه:

1. وصفة الشوفان والليمون والكركم:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة شوفان مطحون

قطرات من عصير الليمون

ملعقة صغيرة كركم

طريقة التحضير:

قوموا بخلط المكونات السابقة معًا للحصول على عجينة متماسكة. ضعوا العجينة على الوجه واتركوها حتى تجف. قوموا بغسل الوجه بالمياه الفاترة وكرر الوصفة يوميًا.

2. وصفة اليقطين:

المكونات:

ملعقة صغيرة عسل نحل

ملعقة صغيرة حليب سائل

4 ملاعق كبيرة يقطين مهروس

طريقة الاستخدام:

قوموا بتفريغ اليقطين بتقطيعه إلى عدة قطع وسلقها ثم هرسها جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي. أضيفوا عسل النحل والحليب إلى اليقطين المهروس وقوموا بالتقليب. قوموا بتوزيع الخليط على الوجه واتركوه لمدة 15 دقيقة. ثم قوموا بغسل الوجه بالمياه الفاترة وكرروا الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

3. وصفة الأرز المطحون:

المكونات:

ربع كوب أرز

ماء أو لبن

طريقة التحضير والاستخدام:

قوموا بطحن الأرز حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا. ثم قوموا بإضافة الماء أو اللبن إلى الأرز المطحون حتى تحصلوا على عجينة. قوموا بتوزيع العجينة على الوجه واتركوها لمدة 20 دقيقة. قوموا بغسل الوجه بالمياه الفاترة وكرروا الوصفة مرتين في الأسبوع.

استخدموا هذه الوصفات الطبيعية بانتظام لتبييض الوجه واستعادة لونه الأساسي. تذكروا أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، لذا يجب أن تكونوا صبورين ومستمرين في استخدام الوصفات لفترة من الوقت قبل أن تظهر النتائج المرجوة.

قمنا بوضع الأرز في كمية مناسبة من الماء لمدة ٣ ساعات على الأقل، وقمنا بطحنه حتى حصلنا على مسحوق ناعم. ثم قمنا بإضافة الماء أو اللبن تدريجياً، وقمنا بتطبيق الخليط على الوجه والبشرة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك قمنا بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد، وقمنا بتكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع.